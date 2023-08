Francesco Facchinetti, la vacanza nel paradiso terrestre: la cifra per raggiungere l'isola da sogno

Mercoledì 2 Agosto 2023, 08:40

Sta suscitando un vivace dibattito un insieme di immagini e video recentemente condivisi sui social da Francesco Facchinetti, in cui il produttore svela con entusiasmo il suo straordinario rifugio vacanziero: Mustique Island, un autentico angolo paradisiaco incastonato tra le scintillanti acque delle Antille, precisamente nella congiunzione tra il placido Mar dei Caraibi e l'ampio abbraccio dell'Oceano Atlantico. Questo luogo di rara bellezza costituisce un'isola di natura esclusiva, rinomata anche per essere stata scelta quale meta estiva dal principe William e da Kate Middleton. Tuttavia, emerge spontanea una domanda: quale potrebbe essere la ragione dietro l'ampia eco suscitata dalle vacanze dell'ex DJ Francesco? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

