Francesca Fagnani a Sanremo, stasera l'esordio: «Porto la mia personalità, cosa altro?». Ecco di cosa parlerà

È banale da dire, ma sì, sono emozionata». Così Francesca Fagnani che stasera sarà co-conduttrice del festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. «Enorme l'emozione di chi vive quel palco, non c'è termine alternativo - ha aggiunto la giornalista di Belve .-. Gratitudine poi per Ama che ha pensato a me: porterò la mia personalità, non saprei che altro portare». E poi rivolgendosi ridendo ad Ama: «dimmi, che te serve?».

«Io ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata non solo a salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l'opportunità di studiare, che mi ha consentito di scegliere un tema che amo: la scuola, per me un tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese». Il tema sarà riferito, in particolare, «ai ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando».

«Uno deve mettersi in bocca le parole proprie. Lei l'ha scritto per come l'ha sentito, ha tirato fuori una tenerezza d'animo che credo abbia fatto bene a lei e a chi l'ha sentito». Così la Fagnani poi sul monologo di ieri sera di Chiara Ferragni. «L'emozione è stata la parte più bella del discorso - ha detto la Fagnani, che sui discussi abiti dell'imprenditrice digitale, ha osservato: lei è la regina del look, ha fatto parlare i suoi vestiti dandogli un significato, che piaccia o no». La Fagnani ha poi concluso: «A me è piaciuta Chiara, per una persona che ha i riflettori puntati parlare di se stessi è un atto coraggioso. La spontaneità del messaggio mi è piaciuta».