Filippo Champagne, chi è il fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo

«Mi piace la bella vita, mangiare ostriche e pesce crudo, spassarmela e far "ballare la fresca"». Dice così di lui Filippo Champagne, al secolo Filippo Romeo, fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. Finito al centro dei dibattito per un video diventato virale sui social, l'influencer 48enne è da mesi ospite di punta del programma "La Zanzara", condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo e in onda su Radio 24.

Filippo Champagne, chi è

«Mi chiamo Filippo e per tutti sono Filippo Champagne..

Perché? Ma è ovvio, perché mi piace lo champagne… ma quello buono. E mi piace anche la bella vita, mangiare ostriche e pesce crudo, spassarmela e far “ballare la fresca”. Mi criticano perché gioco al casinò e ai cavalli… E allora? Ma sapete che c’è? Me ne sbatto…Io li odio gli ipocriti e i moralisti. La vita è una sola e non venite a raccontarmi fregnacce, a ognuno di voi piacerebbe passare qualche giorno alla Filippo Champagne, tra macchine belle, bei ristoranti e mille bottiglie di buon vino…E allora ho aperto questo sito per vendere prodotti per il mitico Popolo della Gaina perché voi comprate e io mi vado a ballare la fresca e più comprate e più me la ballo». Si descrive così sul suo sito web Filippo Romeo, l'influencer fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. Seguito da oltre 500mila persone su Instagram, l'influencer e ospite di punta del programma "La Zanzara" è diventato famoso negli ultimi anni per i suoi resoconti sul web delle sue serate alcoliche nei locali milanesi, oltre che per essere «orgogliosamente ludopatico», come ama definirsi. Tra i suoi maggiori vanti, quello di fare colazione con il vino rosso, dopo un'intera giornata passata a dormire.