Anello matrimonio alla figlia della fidanzata: «Posso essere tuo padre?». Il video della proposta alla bimba di 9 anni: «Ti amerò per sempre»

«Vuoi essere mia figlia?». La proposta di matrimonio già di per sé è un momento speciale. Lo è stato ancora di più per quest'uomo la cui storia è raccontata in un video virale pubblicato su TikTok pubblicato da @taylornally1. Nel momento di chiedere in sposa la sua compagna, ha offerto l'anello anche alla figlia di lei. Ponendo la dolce domanda: «Posso essere tuo padre?»

Proposta di matrimonio

Il protagonista del video ha incluso anche la piccola di 9 anni nella proposta di matrimonio. Nel video si vede la bambina che entra nella stanza. La madre le mostra l'anello quando le dice: «È carino!. Cosa è successo?». E corre verso il fidanzato di sua madre. È a questo punto che l'uomo si mette in ginocchio e chiede alla piccola: «Ho una domanda davvero importante. Vuoi essere mia figlia? Posso essere tuo padre?». La bimba scoppia in lacrime: «Sì, sì». I due si abbracciano. E il futuro papà le giura: «Ti amerò per sempre, lo prometto. E mi prenderò cura di te e di tutto». Il video è stato anche pubblicato sul subreddit r/MadeMeSmile di Reddit dalla zia della bimba. Il video sta facendo il giro dei social con quasi 739.000 visualizzazioni e oltre 145.000 like.