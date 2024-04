Litiga con la fidanzata e si accoltella all'addome: ferito ragazzo di 28 anni

Un giovane di 28 anni si è ferito all’addome con un coltello: in fatto si è verificato ieri, intorno alle 19, a Villamagna. A dare l’allarme è stata la madre, che ha chiesto l’intervento del 118. Il ferito è stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Chieti. Le sue condizioni non sarebbero gravi dal momento che la lama non è penetrata molto, il giovane più che altro è apparso molto spaventato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire esattamente cosa è successo, se si tratta di tentato suicidio o di una sorta di gesto di reazione.

Secondo alcune indiscrezioni il 27 enne avrebbe avuto una lite o una discussione con una ragazza e solo lui potrà dire ai Carabinieri cosa lo abbia spinto a compiere il gesto. Il fatto è avvenuto nei pressi di un autolavaggio dove i due si erano incontrati, e dove si è verificata la discussione.

A quel punto, dopo essersi ferito, il ragazzo è salito sulla propria auto ed è tornato a casa dove i familiari hanno dato l’allarme. A Villamagna diverse persone hanno notato l’arrivo e poi il decollo dell’elicottero e fra le ipotesi iniziali era circolata quella di un incidente agricolo.