Chi è la fidanzata di Leao: Francisca Silva Grelmos, l'influencer che ha incantato San Siro

Il Milan non ha brillato a San Siro contro il Bologna, che è passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Joshua Zirkzee. A incantare tutti i presenti allo stadio ci ha pensato Francisca Silva Grelmos, influencer che già era apparsa sui gradini dell'impianto milanese. La sua presenza alle gare dei rossoneri potrebbe sembrare casuale, ma invece l'influencer è lì per Rafael Leao. Non sono poche le immagini che portano a pensare a una relazione tra i due, che si frequentano da circa due anni, con i primi video insieme che appaiono a novembre 2022.

Ciò che si sa su di lei è veramente poco, non è nota l'età, né il lavoro che fa. Sui social non è neanche così tanto popolare: il suo profilo Instagram ha solo 71mila follower, mentre su TikTok ne ha appena 36mila.

Proprio su quest'ultimo social è possibile trovare diversi video dei due insieme con il primo fissato in alto in cui Rafael è sdraiato accanto a lei sul divano intento a scorrere sullo smartphone. Vedendo gli altri video, però, appaiono alcune foto di loro due abbracciati o, comunqque, sempre insieme negli innumerevoli viaggi a cui anche l portoghese ha preso parte.