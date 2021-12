Ferrero arrestato per bancarotta, Samp estranea. Crac 4 società, il legale: «Trattato peggio di Riina»

Lo hanno arrestato a Milano. Adesso stanno perquisendo il suo appartamento a Piazza di Spagna. Il numero uno della Sampdoria, Massimo Ferrero, soprannominato Er Viperetta, è stato arrestato dalla procura di Paola (Calabria) con l'accusa di bancarotta, relativa a 4 società, di cui una fallita. La misura cautelare coinvolge anche la figlia e il nipote del patron blucerchiato. L'indagine non riguarda il club di calcio, ma altre società riconducibili a Ferrero.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Il legale: «Trattato peggio di Totò Riina» IL RITRATTO Chi è PERSONE Foto IL CLUB Video L'INCHIESTA Samp, indagato Ferrero L'INDAGINE Ferrero, il Tribunale di Roma ordina il dissequesto dei beni

Non è l'unico guaio giudiziario per Ferrero. Er Viperetta è stato indagato, in passato a Roma, per evasione fiscale, abusi edilizi. Inoltre la fine del suo matrimonio con Laura Sini, ereditiera di una importante azienda casearia, ha avuto strascichi anche in tribunale con una serie di denunce e controdenunce. E pensare che la loro unione era iniziata nel migliore dei modi col suocero, ricco imprenditore, a finanziare le spericolate imprese cinematografiche di Er Viperetta.

Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e bancarotta»: ai domiciliari figlia e nipote, la Samp non è coinvolta

Una vita dedicata al cinema quella di Ferrero, se si considera che dopo essere stato per anni galoppino di star e registi, è poi diventato egli stesso produttore di film e padrone di parte dell’impero che fu di Cecchigori. Nel 2013 Ferrero si accaparrò un pacchetto di 15 sale cinematografiche dell’imprenditore toscano.

Tifosissimo della Roma, lui che è nato e vissuto nel quartiere Testaccio 63 anni fa, tentò anche la scalata, andata male, al club. Gli andò meglio con la Samp acquistata la scorsa estate. Il tutto senza mai dimenticare la fede romanista: «Ho il cuore blucerchiato e la testa giallorossa», in risposta al giornalista Valerio Staffelli che gli chiese se si sentisse più romanista o doriano. Adesso "Er Viperetta", soprannome affibbiatogli da Monica Vitti, dovrà difendersi da una nuova pensate accusa, bancarotta.