Vanessa Ferrero, chi è la figlia del patron della Sampdoria e perché è coinvolta nell'inchiesta

È accusata di aver sottratto 740mila euro dalle società finite al centro dell'inchiesta che ha portato questa mattina all'arresto di suo padre Massimo Ferrero. Vanessa, la figlia del patron della Sampdoria, secondo i magistrati della procura di Paola, «con ripetuti prelevamenti dai conti bancari nella disponibilità della Elleemme Group srl, sia in contante che a mezzo assegni» avrebbe distratto l'ingente somma di denaro «allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto e recare pregiudizi ai creditori».

Le accuse in concorso con il padre

In concorso con figlia e suo nipote, stando alle carte del'inchiesta, i Ferrero «avrebbero distratto 1 milione e 350mila euro dalla società Eleven Finance srl, nella quale sono state fuse per incorporazione la Vici srl, la Cgcs, la Mediaport Cinema Sr». Gli arresti sarebbero arrivati in parallelo a diverse perquisizioni in varie sedi delle società nel Lazio, in Campania, in Basilicata e in Calabria.

Chi è Vanessa Ferrero

Vanessa Ferrero risulta a capo della società Ellemme Group, in passato è stata membro del CdA della Sampdoria e ha partecipanto anche all'organizzazione generale di alcune produzioni cinematografiche.

Una delle società coinvolte, la 'Ellemme group Srl', si sarebbe accollata, secondo gli inquirenti, complessivamente un debito di oltre un milione e 200mila euro che diverse società del gruppo avevano verso Rai Cinema Spa, «rinunciando così ad incassare i crediti dalla stessa vantati nei confronti di Rai Cinema Spa senza richiedere alcuna controprestazione e senza pattuire interessi-corrispettivi». Una mossa che, si legge nelle carte, «cagionava il dissesto della società Ellemme Group srl». L'amministratore unico della Ellemme risulta essere Vanessa Ferrero, ma il presidente della Sampdoria, dice la Procura, è l'amministratore di fatto.

La famiglia Ferrero

Vanessa e la sorella Michela sono figlie del primo matrimonio di Massimo Ferrero. Precedente a quello molto noto con l'ereditiera Laura Sini, con la quale per un lungo periodo, Ferrero ha gestito sei caseifici e dalla quale ha avuto un'altra figlia, Emma. Dall'ultima relazione del patron della Sampdoria con Manuela Ramunni Ferrero ha invece avuto due figli Rocco Contento e Oscar, il più piccolo, nato nel 2016.

