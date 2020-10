Fedez lascia Instagram: il motivo è nobile. «Spero di riuscire a fare qualcosa di bello»

Fedez, il marito di Chiara Ferragni ha appena annunciato in una story che starà per un po' lontano dai social. Motivo, un progetto benefico in favore dei lavoratori dello spettacolo, duramente colpiti dalle misure restrittive dovute alla pandemia

Ecco le parole di Fedez : «Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme a un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po'».

E conclude: «Sono certo riusciremo a fare qualcosa per portare, anche se solo per un attimo, un po' di positività. Ce n'è bisogno come l'ossigeno. Non può piovere per sempre. Un abbraccio a tutti».

