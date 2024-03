Fedez e la nuova casa ai Navigli. Quanto costa un appartamento in affitto nella stessa zona?

Dal mega attico a CityLife all'appartamento ai Navigli, Fedez ha deciso di ridimensionarsi. Dopo essersene andato - o forse essere stato cacciato - dalla casa in cui viveva con la moglie Chiara Ferragni, il rapper ha deciso infatti di rimanere sempre a Milano, spostandosì però dal complesso residenziale dei vip per ritornare nel suo vecchio appartamento da scapolo.

Fedez, dove vive ora? La nuova casa (da single) in affitto: dove si trova e quanto ci resterà

La nuova casa

Addio attici, addio vip, addio vita di coppia. La nuova vita di Fedez riparte dai Navigli, nella casa in cui aveva passato il suo periodo da single prima di conoscere la sua futura moglie Chiara Ferragni. Un appartamento più defilato, più tranquilllo. Ma non per questo meno costoso. Presa in affitto solamente per tre mesi, la nuova residenza del rapper non sarebbe infatti così economica. Complice un terrazzo, ma anche la zona - sempre più al centro della mondanità milanese -, il costo dell'affitto non è infatti così basso.

Il costo degli affitti

Stando agli annunci pubblicati sui portali Immobiliare.it e Idealista.it, infatti, il costo di un bilocale di circa 50 metri quadrati all'ultimo piano si aggirerebbe sui 1.000 euro al mese.

Una tariffa, questa, che non comprenderebbe però le spese condominiali, motivo per cui molto spesso la cifra salirebbe anche a 1.500-1.700 euro al mese. A far crescere ulteriormente gli affitti, anche la posizione dell'appartamento (oltre alla metratura): per un triolocale di 100 metri quadrati, infatti, sono necessari almeno 2.950 euro al mese. A cui si aggiungono, come sempre, spese condominiali che possono alzare il prezzo di ulteriori 400 euro.

Il prezzo al metro quadrato

Nonostante il prezzo degli appartamenti ai Navigli sia salito negli ultimi anni, la zona scelta da Fedez rimane in ogni caso più economica rispetto al centro città. A febbraio 2024, infatti, il costo al metro quadrato era di 24 euro. Decisamente meno rispetto ai 30 del centro città, ma comunque in crescita rispetto allo scorso anno, quando il prezzo al metro quadrato era di 22 euro.