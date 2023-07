Federico Rossi bacia una fan sotto il palco durante la sua esibizione: chi è la ragazza? Attrice o nuova fiamma? Le ipotesi

È sceso dal palco, si è avvicinato a una ragazza in prima fila. Qualche secondo di sguardi, intensi. Poi il bacio improvviso e inaspettato. Un colpo di scena quello avvenuto al Tim Summer Hits con protagonista Federico Rossi. Il cantante, ex del duo musicale Benji e Fede ed ex fidanzato di Paola di Benedetto, ha stupito tutti durante la sua performance e il video sta facendo il giro dei social.

ditemi che è la sua fidanzata pic.twitter.com/xuiSEeNNxu — assenzio (@asfaltofresco) July 8, 2023

Federico Rossi, chi è la ragazza che ha baciato?

Ma chi è la fan protagonista del bacio? La ragazza, che non si è tirata indietro (anzi), al momento non ha ancora un nome.

In molti si stanno chiedendo se fosse un'improvvisata o una scena costruita proprio per creare scalpore. Diversi commenti sui social la dipingono come un'attrice chiamata a recitare una parte. Ma c'è anche un'altra teoria. La giovane potrebbe essere la sua nuova fidanzata anche se questa teoria sarebbe smentita dall'espressione sorpresa della stessa ragazza dopo il bacio.