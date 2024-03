Federica Pellegrini e i sintomi post partum: «I dolori dell'allattamento, la solitudine e il corpo che cambia»

Federica Pellegrini è diventata mamma di Matilde lo scorso tre gennaio. La bimba, nata dalla relazione con il marito Matteo Giunta, ha cambiato radicalmente la vita della campionessa di nuoto. E dopo oltre due mesi ha raccontato le difficoltà del suo nuovo ruolo di mamma, dei dolori accusati nelle fasi successive al parto. Lo ha fatto in un video pubblicato nelle sue storie di Instagram.

Federica Pellegrini, primo giorno di lavoro con la figlia Matilde a Venezia: «Back to work…(together)»

Federica Pellegrini, i dolori post partum

«Il dolore durante i primi giorni di allattamento, l'elaborare la propria esperienza del parto, il tempo che serve per accettare i cambiamenti fisici, mentali ed emotivi, il non potere riposare, il sentimento di solitudine che si prova, i cambi ormonali, il non poter avere mai una pausa dal proprio ruolo di mamma e il drastico passaggio dall'essere indipendenti all'essere 24/7 a disposizione dei propri piccoli». Federica Pellegrini non ha nascosto le difficoltà della sua seconda vita da mamma. Ha elencato una serie di sintomi post partum che si è trovata ad affrontare in questi ultimi due mesi e mezzo.

Il ritorno al lavoro

A fine febbraio la campionessa era tornata al lavoro.

La "Divina" portò per la prima volta la bimba a Venezia alla 5th Coordination Commission for Milano Cortina 2026 del Cio. Federica pubblicò la foto con la bimba (coperta da un'emoticon) e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Immediati i commenti dei follower: «Sei bellissima, hai il viso più dolce da quando sei mamma». E ancora: «Un bacione alla piccola con i capelli neri». Poi i complimenti a mamma Fede: «Brava che proteggi la privacy di tua figlia con l'emoticon con gli occhiali». E spunta anche il messaggio di nonno Roberto: «Prima tappa Venezia, meringa!».