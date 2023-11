Federica Pellegrini e Matteo Giunta: «La nostra bimba arriva a Natale, è un momento bellissimo»

Livigno è casa loro. Lo è da sempre per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Lo è da quando lei si allenava duramente per essere la Divina e lui da allenatore la seguiva, bracciata dopo bracciata dandole consigli e attenzioni. Ora la Divina ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Non solo a Matteo e ai quattro llro cuccioli di bulldog francesi che girano per casa (Bianca, Cesare, Vanessa e Rocky). Ha deciso di mettere al mondo un figlio. E guardando il pancione di lei, paparazzato dal settimanale Chi, tra le montagne bianche della Valtellina, si può dire con certezza che la bimba, chiamata a volte affetuosamente "meringa" nascerà tra Natale e Capodanno.

Federica Pellegrini incinta mostra il pancione al sesto mese. E Matteo Giunta la imita: «After lunch panza»

La gravidanza

«Vediamo quando deciderà di presentarsi al mondo», racconta con orgoglio il futuro papà.

Ma non solo: e altro. «È un momento bellissimo. Non potevo e non posso chiedere altro. E, fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo che vada avanti così». Nessuna paura di passare notti insonni o altro ancora. Matteo è pronto ad affrontare tutto con grande amore e curiosità come racconta ancora a Chi: «L’arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita».

L'annuncio

Arriverà una femminuccia e Matteo non si nasconde: «Sono contentissimo, mio fratello ha avuto una bimba due anni fa e l’ho visto cambiato dal giorno alla notte e so che a lui addirittura piacerebbe averne un’altra». Gelosia? «Posso dire che se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, a meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta». E con Fede tutto sarà semplice perché «Io e lei siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende... Insieme siamo molto più forti, ecco». Ultima cosa: «Il nome? Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto. “Mattea”? Direi di no, troppa confusione, suvvia».