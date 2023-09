Faye Fantarrow, la cantante britannica muore a 21 anni per un raro tumore al cervello: aveva sconfitto la leucemia due volte

La musicista Faye Fantarrow è morta all'età di 21 anni. Alla giovane era stato diagnosticato un glioma aggressivo al cervello l'anno scorso. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia che, chiedendo rispetto per il lutto, si è detta «distrutta e desolata». Per i genitori Faye era «la stella luminosa nella notte buia», una ragazza «appassionata della vita dotata di un'intelligenza ed una sesibilità fuori dal comune rispetto alla sua età». La 21enne aveva sconfitto la leucemia due volte, quando aveva 8 e 13 anni. Faye è stata allieva della leggenda degli Eurythmics Dave Stewart e ha firmato un contratto con la sua etichetta Bay Street Records due anni fa. I due stavano anche lavorando al suo album d'esordio.

Carolyn Smith, il sorriso oltre la malattia: sarà giudice a Ballando con le Stelle

Il lutto

«Non riesco a descrivere il dolore che ho provato quando, subito dopo aver trascorso un fantastico periodo creativo con Faye la scorsa estate, lei ha scoperto di avere questo tumore al cervello molto aggressivo», si legge nella dichiarazione di Dave. «Era una gioia averla intorno: era piena di entusiasmo, un vulcano di risate edi sottile ironia, una artista in tutti i sensi.

Stare con lei e guardarla lavorare è un diamante incastonato nella mia testa, momenti che non dimenticherò mai».

Glioma cerebrale, cosa è

Lo glioma cerebrale o astrocitoma è la forma di neoplasia cerebrale più comune. Interessa sia la popolazione pediatrica (in alcune forme particolari) sia la popolazione adulta. I gliomi comprendono patologie con diverso grado di aggressività e la chirurgia resta il trattamento più importante nell’ottica di una terapia sempre più multidisciplinare e differenziata. La chirurgia ha infatti compiuto negli ulti anni passi da gigante e grazie a importanti innovazioni tecnologiche come: fluorescenze; tecniche di monitoraggio; risonanza funzionale cerebrale; mapping cerebrale; awake surgery, oggi è in grado di trattare neoplasie considerate inoperabili fino a pochi anni fa.

I sintomi

I sintomi che possono essere associati all’insorgenza di questo tumore sono: debolezza e/o intorpidimento di uno dei due lati del corpo (se compare sul lobo frontale e/o sul lobo parietale); cambiamenti graduali o improvvisi dell’umore (con presenza sul lobo frontale); problemi di scrittura (con presenza sul lobo parietale);

cefalea; nausea e vomito; crisi epilettiche; annebbiamento della vista; perdita dell’acutezza visiva;

diplopia (sdoppiamento della vista). In forme avanzate più gravi i sintomi possono comprendere anche: problemi di memoria; cambiamento della personalità; problemi cognitivi; emiparesi (ridotta sensibilità di un lato del corpo); perdita di forza.