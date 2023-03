Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: «La sposo entro l'anno». Lei: «Ma non deve più fare il birichino»

Il virologo Fabrizio Pregliasco si sposa. Lo ha confermato lui stesso a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. «Entro l’anno io e Carolina ci sposeremo. Diciamo che potremmo farlo in autunno, ad ottobre o al massimo a novembre». Ha detto Pregliasco parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Convolerà a nozze con la sua storica compagna Carolina Pellegrini, a cui aveva chiesto la mano proprio nel corso di una diretta della trasmissione.

La proposta di matrimonio in diretta

I due stanno insieme da oltre 20 anni. Lei è un volto noto del centrodestra milanese, è stata assessore regionale alla Famigli con la giunta Formigoni. La proposta era arrivata proprio durante la trasmissione di Rai Radio 1. «È ora di sposarci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent'anni. Vivere insieme a te è un grande regalo. Carolina, mi vuoi sposare?», chiese Pregliasco. La donna intervenne in diretta mentre e accettò: «Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non deve fare più il birichino, deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino».

Chi è Carolina Pellegrini

Attualmente Carolina Pellegrini è insegnante in una scuola dell'hinterland di Milano. Laureata in lettere moderne da sempre impegnata attivamente nel terzo settore, ha ricoperto diversi incarichi nella Pubblica Amministrazione, come Consigliera e Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità. Non ha mai disgiunto l’impegno istituzionale dalla consapevolezza che sia necessaria una solida formazione e quindi negli anni ha continuato a frequentare seminari e corsi di aggiornamento nell’ambito delle tematiche legate al suo ruolo di Consigliera di Parità. Libera professionista, svolge la sua attività nell’ambito della formazione e dei progetti territoriali e nazionali di politiche attive del lavoro, con una particolare attenzione alla formazione dei formatori e orientatori in ottica di genere.