Harry e Meghan invitati all'incoronazione di Re Carlo III: «Hanno ricevuto la mail dall'ufficio di sua maestà»: l'ultima indiscrezione

Dalle ultime indiscrezioni arrivate dai tabloid inglesi nella Royal Family la parola d'ordine sembrava vendetta. Se re Carlo ha sfrattato, per vendetta, Harry e Meghan da Frogmore Cottage, la tenuta di Windsor donata ai duchi di Sussex per il loro matrimonio dalla defunta regina Elisabetta, la coppia, per vendetta, dichiara: «Non vedrai mai più i tuoi nipotini». Ma oggi tutto cambia, o almeno pare. E Re Carlo III spiazza tutti.

Harry e Meghan, nonostante i loro durissimi atti di accusa contro la famiglia reale, sono stati invitati all'incoronazione di Carlo III il 6 maggio a Londra. Lo ha rivelato il Sunday Times, che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui Harry «ha di recente ricevuto una email dall'ufficio di sua maestà a proposito dell'incoronazione».

Cosa hano deciso?

«Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase», ha detto il portavoce. Il ritorno dei Sussex nel Regno Unito per assistere all'incoronazione è stato oggetto di molte speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi dopo gli attacchi della coppia alla famiglia reale.