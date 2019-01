Corona e le sue amanti: «Ne ho avute di famose». Dalla pornostar alle influencer

Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l’ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con donne di spettacolo o influencer, famose o presunte tali. Tutti flirt avvenuti, secondo Corona, dopo la rottura con Silvia Provvedi, cui è stato legato per diversi mesi prima e dopo la sua detenzione.

Secondo quanto riporta Bitchyf, Corona nel libro avrebbe rivelato flirt con volti noti come Mariana Rodriguez, ex concorrente del Gf Vip (e paragonata tante volte a Belen), la pornostar pugliese Malena Mastromarino, Taylor Mega, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. Ma anche nomi meno noti come le influencer Zoe Cristofoli e Ginevra Rossini e la ex concorrente del GF Patrizia Bonetti.

Le dirette interessate non hanno ancora confermato né smentito le presunte relazioni. Intanto Corona ha già affermato di essersi di nuovo legato a qualcuno: «Ho iniziato a frequentare una donna», ha detto a Verissimo. Questa nuova fiamma dovrà fare i conti però con il pensiero fisso di Fabrizio per Belen Rodriguez, che l’ex fotografo ha più volte affermato di non aver mai dimenticato.

