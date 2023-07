Fabio Cairoli, chi era il manager morto nel suo yacht sull'isola del Giglio: da Bialetti a Lotterie IGT

Fabio Cairoli è morto a 58 anni. Si è sentito male sul suo yacht la sera dell'8 luglio. Era amministratore delegato di Global Lottery-Igt. Quando ha accusato il malore l'imbarcazione era ormeggiata al Molo rosso di Giglio Porto.

Fabio Cairoli, chi era

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano Cairoli era responsabile del business Lotterie IGT e il suo ruolo includeva le vendite, le operazioni, lo sviluppo dei prodotti e delle vendite della lotteria globale, la tecnologia e il supporto Prima di ricoprire questo ruolo, è stato Amministratore Delegato per l'Italia, dove era responsabile della gestione di tutte le linee di business, dei servizi di marketing e delle vendite per le operazioni italiane della Società. Attraverso la sua guida Cairoli ha condiviso approfondimenti e best practice con altre organizzazioni della Società.

L'esperienza in Bialetti

Il manager è entrato a far parte del predecessore della Società, Lottomatica Group SpA, nel 2012 come Senior Vice President of Business. Ha più di 20 anni di esperienza nei beni di consumo per organizzazioni multinazionali, con competenze sia locali che internazionali. È stato direttore generale del gruppo e membro del consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie, produttore e rivenditore italiano di fama mondiale di macchine da caffè (espresso) e piccoli elettrodomestici. Durante la sua permanenza in Bialetti, è stato responsabile della svolta dell'attività rifocalizzando la strategia, razionalizzando i costi e ottimizzando il portafoglio prodotti e la presenza al dettaglio.

Star Alimentare

Prima di Bialetti, Cairoli è stato Direttore Generale di Star Alimentare, un'importante azienda alimentare italiana, e ha rilanciato con successo un marchio storico. Inoltre, ha trascorso parte della sua carriera in Julius Meinl Italia e in Motorola Mobile Devices Italia. Ha anche trascorso 10 anni con Kraft Foods in Italia e nel Regno Unito in vari ruoli.