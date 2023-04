Nonno Eros Ramazzotti diventa papà per la quarta volta? «La fidanzata è incinta». Lei ha 25 anni meno di lui: ecco chi è Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti appena nonno e di nuovo papà? Secondo "Diva e Donna" non ci sono dubbi. Nel numero del settimanale di oggi si possono vedere le foto del cantante assieme alla fidanzata Dalila Gelsomino in dolce attesa. Da quanto riporta il giornale di gossip mentre la primogenita del cantautore era incinta del primo nipotino (Cesare Augusto nato lo scorso 30 marzo), Eros avrebbe scoperto di aspettare un bebè dalla sua compagna. Una storia, quella tra Eros e Dalila, ufficializzata solo un mese fa ma che pare sia cominciata lo scorso autunno in Messico, dove la Gelsomino viveva. E, dopo Aurora, 26 anni, Rafaella, 12 anni e Gabrio Tullio, 8 anni, sarebbe il quarto figlio per il cantante di Centocelle.

Nonno Eros diventa di nuovo papà?

A ora però nessuno dei due conferma, nè smentisce. Mentre Eros è in tournée per il mondo con “Battito infinito World tour“, Dalila ha postato ieri tra le storie Instagram uno scatto in ascensore con indosso un abito abbastanza largo, vorrà nascondere un pancino?

Quel che è certo è che Eros Ramazzotti ha ritrovato con la giovane Dalila di nuovo la felicità. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, questa è la prima storia importante ed è stato proprio lui, lo scorso 7 marzo, a mostrare ai suoi follower la sua compagna, 25 anni più giovane. Insomma secondo Diva e Donna, Eros dopo essere diventato nonno per la prima volta a 59 anni, a breve potrebbe anche diventare papà per la quarta volta.

Chi è la fidanzata (forse futura mamma) Dalila Gelsomino?

Ma chi è Dalila Gelsomino? Nata a Milano il 6 marzo del 1989, la (forse) futura mamma ha 34 anni. Dopo aver studiato al liceo classico Beccaria, ha conseguito la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo e poi ha conquistato una borsa di studio alla New York University at Albany. Nel 2016 si trasferisce a Playa de Carmen in Messico e lavora nel settore immobiliare e dell'ospitalità. E sarebbe proprio il Messico che la ragazza avrebbe incontrato il suo Eros.