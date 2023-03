Aurora Ramazzotti è diventata mamma, è nato Cesare: il dolce post del papà e l'emozione di nonna Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Cesare, questo il nome scelto, è nato oggi giovedì 30 marzo 2023. A comunicarlo ai fan è stato papà Goffredo Cerza su Instagram. Finora la coppia aveva tenuto segreto sia il nome del bimbo che la data del parto. Ma ora con una foto il compagno di Aurora ha svelato tutto.

Aurora Ramazzotti, età, vita privata e data del parto: stasera la figlia di Eros "ospite" allo show (della mamma) Michelle Impossible

Aurora Ramazzotti è diventata mamma: l'annuncio su Instagram

Due mani che si stringono, quelle del papà e del piccolo cesare: con questo scatto i neo genitori hanno voluto dare la lieta notizia.

A supporto una seconda foto in cui si vede il braccialetto messo sulpolso di Goffredo (in cui si legge il nome del neonato) e una polaroid di mamma e papà che si baciano dopo il parto.

Michelle ed Eros nonni rock

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono diventati così i nonni rock di cui si è parlato per mesi. «E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita». Con queste parole un'emozionata Michelle è voluta intervenire sui social.

Gli auguri social

Erano giorni che i fan aspettavano questa notizia. "Auri", così la chiamano i genitori, aveva solamente detto che il termine della gravidanza sarebbe stato a marzo, e oggi il 30 Cesare Cerza è venuto al mondo. Tantissimi i messaggi di affetto per la 26enne. da Elettra lamborghini a Tommaso Zorzi, tutti presenti sulla bacheca di Goffredo pronti a mandare gli auguri.