Morto Enzo Moscato, il capofila della nuova drammaturgia napoletana aveva 75 anni

Il drammaturgo, regista e attore Enzo Moscato, capofila della Nuova Drammaturgia Napoletana, quella nata dopo Eduardo De Filippo, è morto questa sera all'età di 75 anni in seguito a una lunga malattia. Con un teatro scritto e interpretato in forme coraggiosamente inconsuete, una lingua arcaica e modernissima, un plurilinguismo tutto suo che lo hanno imposto all'attenzione della critica e del pubblico non solo italiani, Moscato è considerato l'interprete di un nuovo teatro di poesia, che riconosce i suoi ascendenti nei grandi autori e compositori napoletani ed internazionali, come Artaud, Genet, i poeti maledetti di fine '800 e Pasolini.

Moscato ha ricoperto incarichi di direzione artistica per il Teatro Mercadante - Stabile di Napoli negli anni 2003-2006, per il Festival Internazionale di Teatro - Benevento Città Spettacolo negli anni 2007-2009. Nel 1990 aveva creato la Compagnia Teatrale Enzo Moscato, di cui era direttore artistico, con cui ha realizzato di importanti allestimenti: «Compleanno», «Ritornanti», «Modo Minore», «Raccogliere & Bruciare», «Ronda degli ammoniti», «Festa al celeste e nubile santuario», «Occhi Gettati».