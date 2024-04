Endrick, il calciatore del Real Madrid svela il contratto sentimentale con la fidanzata: «Obbligati a dire "ti amo" sempre»

Non è ancora sbarcato in Europa ma sta già facendo parlare di sé. Il calciatore brasiliano del Palmeiras Endrick, prossimo a vestire la maglia del Real Madrid, ha svelato in un podcast alcune bizzarre curiosità, per usare un eufemismo, che raccontano il suo «contratto» sentimentale con la fidanzata 20enne Gabriely Miranda, più grande di lui di 3 anni. Secondo quanto raccontato dallo stesso atleta, all'anagrafe Endrick Felipe Moreira de Sousae, alla coppia è proibito avere ogni sorta di dipendenza.

Il contratto sentimentale

Nel dettaglio, i due non possono avere un «cambiamento drastico di comportamento» e sono obbligati a dire «ti amo» in qualsiasi situazione, oltre ad aver bandito alcune parole dal loro vocabolario di coppia.

Dichiarazioni che hanno avuto una certa risonanza visto che a tornare sul tema è stato Abel Ferreira, il suo allenatore, nel corso di una conferenza stampa: «Spero - ha detto il mister - che non si perda in cose extra calcistiche, questo è il consiglio. Lasciatelo concentrare. Se vuole raggiungere altri livelli deve concentrarsi sull'essenziale».