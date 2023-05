Emanuele Liguori, morto il primo pizzaiolo dell’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli: aveva 59 anni

Emanuele Liguori, il primo pizzaiolo dell’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli, è morto questa notte all'età di 59 anni. I funerali si terranno lunedì alle 10.30, presso la chiesa di S. Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale 165. Emanuele, che aveva lavorato nella storica pizzeria per oltre 4o anni, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città e, in particolare, per gli amanti della pizza.

Mancanza di personale: pizzeria costretta a chiudere il sabato. Il titolare: «Pochi camerieri, manca la voglia»

Il lutto

«Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro. Per chi vorrà salutare Emanuele, i funerali si terranno domani, lunedì 15/5/2023, alle ore 10,30 nella chiesa di S. Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale, 165, a Napoli», si legge sulla pagina Facebook del locale.