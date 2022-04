Emanuele Filiberto di Savoia a Verissimo: «Il viaggio di mia figlia Vittoria come volontaria in Ucraina»

Emanuele Filiberto di Savoia ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Emanuele Filiberto ha raccontato dell'esperienza della figlia Vittoria, partita come volontaria in Ucraina con la Croce Rossa.

Emanuele Filiberto di Savoia ospite di “Verissimo”

Emanuele Filiberto di Savoia ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Emanuele Filiberto ha parlato della sua famiglia, in particolare della figlia primogenita che è stata impegnata in un'importante esperienza. Vittoria infatti è partita come con la Croce Rossa come volontaria in Ucraina: «Vittoria mi ha chiamato – ha spiegato - e mi ha detto di essere rimasta molto colpita da quello che sta succedendo in Ucraina e che voleva rendersi utile. Ha contattato la Croce Rossa ed è partita in Polonia, al confine con l'Ucraina».

APPROFONDIMENTI FINALMENTE Fedez e Chiara Ferragni, ritorno alla vita normale: il... CONFESSIONE Belen Rodriguez e la malattia dell'ex Antonino Spinalbese:...

Nonostante le difficoltà del viaggio, è stata lei a insistere per rendersi utile: «Dopo 22 ore di viaggio con il camion è andata ad aiutare i profughi. Penso che sia tornata più ricca, ha vissuto un'esperienza incredibile per la sua età. La sua volontà di andare lì è venuta senza alcuna spinta, è stata una sua scelta».