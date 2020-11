Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli in lacrime al Gf Vip. La stoccata di Flavia Vento a Pomeriggio 5

Tutto finito tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip? Se lo chiedono a Pomeriggio 5 inquadrando l'ex velino solo in sauna e in lacrime. Dopo la discussione con Selvaggia Roma, l'ex di Flavio Briatore ha chiarito di non averlo mai illuso e, in studio, Flavia Vento sottolinea: «Se sei solo amica non ti metti con il c*** di fuori per fare il massaggio».

APPROFONDIMENTI LA REPLICA Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci smentita da Flavio... TELEVISIONE Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma fa infuriare Elisabetta... GF VIP Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo... GF VIP Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: lacrime e pianto... GF VIP GF Vip, Matilde Brandi e Franceska Pepe: rissa sfiorata dietro le... GF VIP Elisabetta Gregoraci e il retroscena su Flavio Briatore svelato al Gf... GRANDE FRATELLO VIP Elisabetta Gregoraci e i suoi affetti

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci smentita da Flavio Briatore? La verità sulla proposta di matrimonio

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? La "frecciata" su Giulia Salemi

Famiglia

«Io la storia non l'ho fatta, non sono andata avanti», ha detto più volte la showgirl calabrese, ma non sono dello stesso avviso Selvaggia Roma e Flavia Vento. Intanto Pierpaolo ha rivelato all’amico Enoch il desiderio di una stabilità familiare: «Spero anche io di trovare una persona con cui creare una famiglia, ma non voglio avere fretta».

L'ex velino ha espresso il desiderio di trovare l'anima gemella pensando a suo figlio e alla relazione terminata con la sua ex compagna. Enock a quel punto gli ha augurato di riuscire a trovare la felicità desiderata: «Troverai la donna giusta».

Covid, Iss: "In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni" Covid , in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.





© RIPRODUZIONE RISERVATA