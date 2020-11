Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi? Il retroscena: «Chiacchierava solo con Briatore»

Non corre buon sangue tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato Alfonso Signorini, raccontando di un litigio tra le due prima dell'ingresso nella casa. «A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello - ha detto Signorini - tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa», ha detto nel corso della ventunesima puntata.

La Gregoraci smentisce a metà. «Non sono mai andata in vacanza con lei. L'ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me». La Salemi però non ci sta: «Questa non la accetto, eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici».

