Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato: «E' il pilota Stefano Coletti», chi è

Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti. La rivelazione a Mattino5. Il gossip avanza e Federica Panicucci ha mostrato il servizio (con foto) del settimana Nuovo di questa estate della Gregoraci in barca con il pilota Stefano Coletti.

Arianna David nel corso del programma di Canale 5 ha dato poi la conferma. stamattina. “Io so che ha un uomo a Montecarlo, è un pilota anche lui, è Stefano Coletti, è biondo con gli occhi azzurri. E’ un ragazzo giovane, ha 32 anni. Di sicuro non c’è niente però io so questo…”, ha rivelato Arianna che è amica di Elisabetta.

