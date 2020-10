Elisabetta Gregoraci emozionata al GfVip per la proposta di matrimonio, ma è bufera social

Elisabetta Gregoraci , un urlo e una proposta di matrimonio. L'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip ieri è stata scossa da una richiesta particolare: «Mi vuoi sposare?», si sente dall'esterno. Il sole sta tramontando, i concorrenti, impegnati in uno shooting fotografico per celebrare il dieci anni di Instagram, sono increduli e sorpresi. In particolare, Elisabetta Gregoraci che più degli altri sembra interessata a scoprire chi sia l'autore del gesto.

Un po' di curiosità, poi il mistero viene svelato. Si tratta del pubblicitario Quentin Kammermann, fidanzato con l'attrice Myriam Catania. La risposta è un «Si», troppo sussurrato, però, per poter essere sentito dall'altra parte delle mura. Ci pensa Elisabetta Gregoraici, quasi commossa, allora a rompere ogni barriera: «Ha detto si!», grida. Il suo urlo sfugge alle telecamere del Gf Vip, mentre in sottofondo la diretta interessata risponde con un caloroso «Ti amo».



Gregoraci, i gioielli costosissimi

ma la Gregoraci davvero a 40 anni se la sta prendendo con Tommaso per una foto?

e davvero a 40 anni lo fa notare ribadendolo più volte ad Adua tra tutti quanti? MAH #GFVIP — - (@g0ldnhour) October 6, 2020

Quasi tentata dall'andare a mettere like alla foto di Tommaso e Enock che si baciano solo perché Miss Elisabetta Gregoraci con la spocchia che arriva fino a Montecarlo si è indispettita siccome voleva che venisse pubblicata la sua foto con Pierzerbino e non la loro#gfvip — AMBRA (@_ambrix_) October 6, 2020

Elisabetta è su di giri e non appena rientra in casa e raggiunge gli altri compagni di avventura racconta accorata cosa sia accaduto: «Il compagno di Myriam le ha fatto una proposta di matrimonio, lei ha accettato». Poi la futura moglie incalza: «Abbiamo un figlio insieme, sapevo sarebbe accaduto».I social, tuttavia, non sono troppo generosi con l'ex moglie di Flavio Briatore. Non è piaciuta la reazione alla mancata pubblicazione della foto con Pierpaolo, a cui gli organizzatori hanno preferito il bacio fra Enock e Tommaso Zorzi.Qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci era stata recapitata nella casa la lettera di Flavio Briatore , con la quale probabilmente l'imprenditore voleva mettere fine alla polemica: «Inizio col dirti che sono felice della tua partecipazione al Grande Fratello - scrive - lo ero dall'inizio. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto male, ma sarà opportuno parlarne in privato, come abbiamo sempre fatto». Quindi un un pensiero dolce e il riferimento all'intervista letta in diretta durante una puntata: «Ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale, quando ho rivisto la vera Eli. Sappi che l'intervista che ho rilasciato non era raccolta esclusivamente nei tre punti che hai visto, c'erano pure belle parole per te. Ti voglio bene e continuerò a volertene». Felicità e sollievo dopo giorni di polemiche per Elisabetta, ma anche una stoccata finale: «Gli mando un bacio grande, perchè magari mi starà guardando. Uno grande a lui, ma uno immenso all'amore della mia vita, che nostro figlio. La mamma ti ama tanto. Lui deve stare un po' zitto, io mi difendo anche se sono felice di questa lettera». Il sospetto è che i colpi di scena non siano finiti qui e che la prossima diretta, in programma venerdì 9 ottobre continuerà a regalare sorprese.