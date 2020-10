Grande Fratello Vip, cosa succederà stasera: dall'attacco di Tommaso Zorzi alla verità di Adua Del Vesco

Rischia di essere una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip di questa sera 5 ottobre. Nel mirino Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco, oltre ovviamente a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli per il presunto flirt.

Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, nella notte di ieri si è sentito male nella casa del GF Vip, chiedendo aiuto alla produzione e poi accusandola di non avergli dato nulla per il dolore. Dando vita ad un duro attacco contro la regia, il ragazzo ha finito per essere censurato: l’audio gli è stato chiuso ed è stato tagliato da ogni inquadratura video.

Patrizia De Blanck rischia invece la squalifica dopo essersi lasciata sfuggire più volte l'espressione "fro...o". Mentre Adua Del Vesco è al centro della bufera. «Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa». Adua sembra davvero stanca e prosegue: «In puntata ho mentito, lunedì dirò tutto. Lui (Massimiliano Morra ndr) ci resterà malissimo».



