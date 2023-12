Elena Cecchettin, il tatuaggio con un disegno di Giulia nel post sui social: «Sei andata via, siamo dilaniati»

Elena Cecchettin posta su Instagram la foto di un tatuaggio al braccio accompagnata da un brano inglese della canzone Little Talks, del gruppo musicale Of Monsters and Men, che suona come una dedica alla sorella. «Te ne sei andato, andato, andato via - si legge - Ti ho visto scomparire, tutto ciò che resta è un tuo fantasma, adesso siamo divisi, dilaniati, dilaniati. Non c'è niente che possiamo fare».

L'ultimo post

«Grazie per le parole d'affetto. Comunque non preoccupatevi, che le parole sui giornali e commenti non mi toccano. Sono solo conspiracy theories. So cosa pensa chi mi vuole bene, e prima di tutti c'era Giulia». Era stato l'ultimo messaggio, pubblicato pochi minuti fa in una storia su Instagram da Elena abbinato all'immagine di un fiore.