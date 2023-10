Chiara Ferragni non indossa il regalo di Fedez: il dettaglio notato dagli utenti nell'ultima foto

Lunedì 9 Ottobre 2023, 11:09

Dopo una settimana trascorsa in ospedale a causa di un'emorragia causata da due ulcere, Fedez è finalmente tornato a casa. L'emozione di questo momento è stata amplificata dalla presenza dei suoi bambini, Leone e Vittoria, che lo hanno accolto con gioia e affetto. Dopo questo periodo di difficoltà, il rapper sta cercando di ritornare alla sua quotidianità, e in questo contesto ha voluto fare due regali speciali a sua moglie, Chiara Ferragni. Il gesto di Fedez è stato davvero sorprendente e inaspettato. Ha ripreso la reazione di Chiara quando le ha presentato i suoi regali: una borsa di plastica a forma di gallina e un paio di "mutande" per le mani. Chiara, sempre sorridente e spontanea, è rimasta visibilmente sorpresa ma anche divertita da questi regali così stravaganti. Ha accettato la sfida lanciata dal marito e ha indossato gli accessori con la leggerezza che la contraddistingue. Tuttavia, ciò che ha colpito gli utenti è stato il fatto che, nonostante l'entusiasmo di Chiara nel mostrare questi regali al mondo, non ha indossato la borsa di plastica a forma di gallina né le mutande per le mani in nessuna delle foto successive. Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei follower della coppia, che si sono chiesti il motivo di questa scelta. Il gesto di Fedez nel fare questi regali originali a Chiara Ferragni ha certamente catturato l'attenzione, ma il fatto che Chiara non li abbia indossati nelle foto successive ha alimentato ulteriormente la curiosità dei fan. Restiamo in attesa di scoprire se e quando verrà svelato il mistero dietro a questa scelta... Photo Credits: Kikapress music by Korben



