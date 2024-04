Edoardo, il 16enne scomparso da Colico è tornato oggi a scuola. La dirigente: «Si è commosso per la calda accoglienza»

È tornato oggi a scuola Edoardo Galli, il 16enne scomparso qualche giorno fa da Colico (Lecco) e ritrovato venerdì alla stazione Centrale di Milano. A dare la notizia la scuola, che ha accolto a braccia aperte il ragazzo, commosso per la calda accoglienza della classe.

Il 16enne scomparso a Colico ritrovato in stazione Centrale a Milano, stava facendo il biglietto per tornare a casa. Era arrivato al confine col Montenegro

Il ritorno a scuola

Lo studente 16enne Edoardo Galli di Colico (Lecco), ritrovato venerdì alla stazione Centrale di Milano, il cui caso aveva guadagnato la ribalta nazionale tenendo in ansia milioni di italiani, dopo essere scomparso da 8 giorni dalla sua abitazione una mattina in cui era atteso a scuola in Valtellina, oggi è ritornato in aula nella terza AS del Liceo Scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno (Sondrio).