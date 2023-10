Nobel, Weissman: «Io e Kati, l'insonnia e le mail nel cuore della notte a parlare di mRna»

Quando ha ricevuto la chiamata che per uno scienziato è la telefonata della vita, quella che annuncia la vittoria di un Nobel, Drew Weissman - premiato insieme a Katalin Karikó per le scoperte che in piena pandemia di Covid hanno trasformato in realtà la “pazza idea” di un vaccino a base di mRna - sulle prime non ha mostrato grande sorpresa. Era perché «Kati me lo aveva già detto», ha spiegato, anche se «non eravamo sicuri che fosse vero e pensavamo che forse qualcuno ci volesse fare uno scherzo».

Drew Weissmann, chi è lo scienziato vincitore del premio Nobel per la Medicina

Il racconto

Il Nobel «è sempre stato un sogno, ma non avrei mai immaginato che potesse accadere veramente», ha confessato il docente della Penn University durante il dialogo con Adam Smith, Chief Scientific Officer di Nobel Media, diffuso dal sito dei Nobel.