Drake come Babbo Natale, il rapper regala soldi ai passanti: il dono dall'auto il 25 dicembre

Immaginate di passeggiare per le vie di Toronto. Una Mercedes Maybach parcheggia vicino a voi, il finestrino si abbassa e c'è Drake che vuole regalarvi dei soldi. E' successo davvero la sera del 25 dicembre, il tutto ripreso dagli increduli passanti, che hanno poi condiviso la scena sui social, raggiungendo gli smartphone di tutto il mondo. Il rapper, che ha un patrimonio stimato di 245 milioni di dollari, ha deciso di interpretare a modo suo Babbo Natale, facendo felici alcuni suoi fortunati concittadini.

Drake regala soldi in giro per Toronto

Il gesto di Drake ha avuto molto successo tra i suoi fan, che lo hanno definito "Santa in real life" (Babbo Natale nella vita reale). Il cantante, seduto dietro nella sua berlina personalizzata dai vetri oscurati, ha distribuito pile corpose di banconote da 20 dollari canadesi. Drake non ha commentato l'accaduto e non ha dunque rivelato quanto ha regalalto ai suoi concittadini.

Non è la prima volta che il cantante si rende protagonista di gesti benefici così eclatanti. Definito "il rapper benefattore" non ha caso, nel 2018 ha donato quasi un milione di dollari mentre girava il suo video musicale God's Plan. Ha regalato 50 mila dollari a un senza tetto, pagato spese al supermercato per tutti i presenti e comprato uniformi per studenti meno fortunati. Un caso simile a quello di Drake è successo in Italia con Fedez, che ha donato mille euro a cinque bisognosi dopo aver raccolto i soldi sulla sua piattaforma Twitch.