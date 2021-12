Achille Lauro, un “Babbo Natale” speciale per i bambini dell'ospedale San Donato

Achille Lauro ha vestito i panni di un moderno Babbo Natale, consegnando doni e regalando sorrisi ai bimbi ricoverati all'Ospedale Policlinico del Gruppo San Donato. Il cantante si è anche prestato a giochi e alle tante fotografie scattate per immortalare un momento che ha portato allegria ai 22 piccoli degenti presenti in questo momento nel reparto, provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania.