Adele, dieta e divorzio, la confessione a Oprah Winfrey: «Palestra, unico luogo dove mi sentivo calma»

Adele va in tv da Oprah Winfrey per lanciare il suo nuovo album "30", in uscita venerdì, e racconta i suoi ultimi mesi, tra divorzio, rapporto con il padre, la dieta e il suo nuovo amore. Tante le confidenze che la regina dei salotti tv americani ha strappato ad Adele alla 33enne britannica. La location dell'intervista scelta dalla conduttrice è stata la stessa della storica intervista a Harry e Meghan Markle.

I momenti salienti dell'intervista

«Vuoi farmi piangere?» ha chiesto Adele, trattenendo a stento le lacrime dopo che la Winfrey l'aveva fatta parlare del padre con cui lei ha fatto pace solo in punto di morte. Mark Evans era alcolizzato, lui e la madre di Adele si erano separati quando lei aveva appena due anni: «L'assenza totale di presenza e di sforzi di mio padre con me», ha risposto la cantante di «Easy on Me» quando Oprah le ha chiesto di nominare «una ferita profonda» che sta cercando di guarire.

Il divorzio da Simon Konecki

Adele ha spiegato che l'abbandono del padre ha influenzato le sue relazioni: «Non ho mai avuto finora aspettative. Ero convinta che l'altro a un certo punto mi avrebbe lasciato». È stata invece Adele a lasciare il marito Simon Konecki, dopo otto anni di convivenza, subito dopo il matrimonio nel 2018: «L'unione tra noi camminava a fatica», ha spiegato a Oprah.

Konecky era nel pubblico dello special al Griffith Observatory di Los Angeles assieme al figlio Angelo e altre celebrità tra cui Lizzo, Melissa McCarthy e Drake: «Sono stata sempre ossessionata dall'idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una. E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di più al mondo».

La dieta

In due anni, dopo il divorzio, Adele ha perso quasi 50 chili grazie a un ferreo programma di esercizio fisico, ma il dimagrimento è stato un effetto collaterale del fatto che la palestra «era l'unico luogo dove mi sentivo calma e non avevo più attacchi di panico». Lei stessa protagonista da anni di battaglie con la bilancia, Oprah le ha chiesto se non fosse preoccupata delle reazioni dei fan: «Il mio corpo è stato un oggetto per tutta la mia carriera. Ho abbastanza preoccupazioni, non voglio aggiungerne un'altra».

Il nuovo compagno

C'è però una luce adesso nella vita di Adele, il nuovo compagno Rich Paul: «Mi fai arrossire», ha detto quando Oprah le ha chiesto di parlarle del rapporto con l'agente di LeBron James e altri grandi del basket: «Mi fa ridere. È buffissimo. E questa è la prima volta che mi sono amata e mi sono aperta ad amare ed essere amata».

