Morto Dejan Milojevic, il vice allenatore dei Golden State Warriors aveva 46 anni: fu lui a lanciare Nikola Jokic

Lutto nel mondo del basket NBA: è morto a 46 anni Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors. Il vice di Steve Kerr era stato ricoverato in ospedale a causa di un infarto. Come riportato da ESPN, aveva avvertito il malore martedì sera (16 gennaio), in un ristorante di Salt Lake City, dove la squadra si trovava in occasione della partita prevista per mercoledì sera contro gli Utah Jazz (La gara è stata posticipata). Il comunicato ufficiale dei Golden State Warriors e della NBA hanno reso nota la tragica notizia.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/guxyNJDUBP — NBA Communications (@NBAPR) January 17, 2024

Dejan Milojevic era assistente allenatore della frachigia di Los Angeles dal 2021. Dopo aver giocato a livello professionistico per 15 anni, aveva intrapreso la carriera da allenatore prima nel suo paese, la Serbia, e poi per una breve parentesi in Montenegro, prima del grande salto in NBA. Milojevic era conosciuto soprattutto per aver contribuito in maniera fondamentale alla crescita tecnica di Nikola Jokic, ai tempi in cui era in Serbia.