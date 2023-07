Dario Odifreddi: «Al ristorante i clienti devono pagare di più. In cucina non è come Masterchef, basta menu low cost»

Dario Odifreddi, presidente della Piazza dei Mestieri, la fondazione che i giovani - spesso in situazioni di difficoltà - all’arte della cucina e del servizio ai tavoli, parla della situazione della ristorazione in Italia. E si scaglia contro i menu low cost che, secondo Odifreddi, a lungo andare «danneggiano tutti». «Se vogliamo andare a cena fuori tre volte a settimana con meno di 30 euro di spesa per serata, per un menù completo, andiamo incontro inevitabilmente a irregolarità», dice in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Elenoire Casalegno contro gli “scrocconi al ristorante”: «Pagano l'insalatina e poi ti chiedono di assaggiare tutto. Ma non vi vergognate?»

Ristoranti, costi e problemi

«Come è noto si fa fatica a trovare personale nei ristoranti e negli alberghi.

Si capisce: molti giovani scappano da questo mestiere quando capiscono che non si vive come in Masterchef, ma si guadagna poco e si lavora tanto», aggiunge il presidente della Piazza dei Mestieri chiarendo che al ristorante i clienti « devono pagare di più» e che «i menu low cost a lungo andare danneggiano tutti»

I ristoratori si lamentano e, secondo Odifreddi «hanno ragione da vendere». Perché «il costo delle materie prime vale circa il 40% delle spese di esercizio. Quello per il personale vale quasi il 45%. Con tutto il resto bisogna pagare l’affitto, i servizi, la promozione». Un altro problema è poi il lavoro nero: «Così distruggiamo in partenza un settore vitale e anche le prospettive turistiche delle città. I ragazzi non sono mica scemi. Oggi non troviamo lavoratori perché tanti giovani hanno mollato la ristorazione per farsi assumere da Amazon e dall’industria. Stipendio sicuro e weekend liberi», ha detto.