Damiano Carrara e Chiara Maggenti svelano il sesso del bebè, il gender reveal controtendenza: il video

Damiano Carrara e Chiara Maggenti presto genitori di una femmina. «Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa».

Damiano Carrara, il matrimonio del giudice di Bake Off: chi è la moglie Chiara Maggenti

Con una torta sul tavolo e sulle note di She's The One di Robbie Williams, Damiano Carrara e la moglie hanno fatto un gender reveal privato per scoprire quale fosse il sesso del bebè che aspettano. «Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte».

Damiano Carrara e la moglie, il gender reveal controtendenza

Poi i due tagliano la torta e scoprono che molto presto conosceranno una bambina.

La piccola dovrebbe nascere intorno al 22 agosto. Una scelta controtendenza quella del pastrychef e della manager, che a differenza dei mega party tra palloncini e aerei che volano pronti a svelare il sesso del nascituro scelgono di optare per una piccola torta sul loro tavolo e nessun party, ma solo un video per i follower.