Damiano Carrara, il matrimonio del giudice di Bake Off: chi è la moglie Chiara Maggenti

Damiano Carrara, 36 anni, si è sposato con Chiara Maggenti, 33 anni, ieri pomeriggio a Lucca. Di lei si sa pochissimo, un anno fa non si sapeva nemmeno che lo chef fosse fidanzato. «Sì per sempre», ha scritto il re di Cake star sul suo profilo social e ha pubblicato una foto del giorno delle nozze molto romantica che ha scatenato i commenti dei fan e delle fan. Tra gli invitati c'erano la sua collega Katia Follesa e anche Angelo Pisani. Non c'era invece Benedetta Parodi. Il banchetto nuzionale? A Buti, nela Valle di Badia, in provincia di Pisa: saranno trasmesse in uno speciale televisivo su Real Time. La torta? L'ha preparata lui stesso.

Dopo tanta attesa, il sogno è diventato realtà.✨ Chiara e Damiano finalmente sposi! 🤵‍👰



Auguri da tutta la famiglia di #RealTime. 💝#DamianoeChiaraWedding @chefcarrara



📸@fotorighi pic.twitter.com/FivO7KblUS — Real Time (@realtimetvit) July 10, 2022

Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara

Si sa pochissimo di lei ma qualcosa sappiamo. Ha 33 anni ed è molto legata a Lucca. È amore ma è pure un matrimonio professionale quello tra Chiara e Damiano. Lei è la numero uno dell'atelier che il pasticciere ha da poco aperto a Lucca. Nel suo profilo Instagram (si chiama @chiaracandym) si definisce così: general manager di Atelier Damiano Carrara, mamma di Paco che non è altro che il cane della coppia. «Amo cucinare e mangiare». Nella biografia del suo sito professionale si legge: Chiara è una ragazza molto legata alle sue origini toscane e in particolare alla sua città: Lucca. Attualmente lavora come General Manager all’Atelier Damiano Carrara, che oltre ad essere un grande traguardo professionale, rappresenta la realizzazione di un sogno.

Damiano Carrara, la carriera dello chef più amato di Real Time

Carrara è uno dei conduttori più popolari della rete Real Time: è giudice a Bake Off Italia. Ma chi è e come ha fatto a diventare così famoso? Damiano Carrara, classe 1985, è originario di Lucca, ed è uno dei pasticcieri più amati di Real Time e Food Network. La sua carriera ha subito una svolta nel 2012 quando si è trasferito in California con suo fratello Massimiliano e ha aperto due pasticcerie chiamate Carrara Pastries. La notorietà in TV è arrivata grazie a Food Network America. Nel 2015 ha partecipato come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi 2°. Nel 2017 è tornato in Italia ed è stato scelto come giudice di Bake Off Italia su Real Time, subito seguito da Junior Bake Off. L’anno dopo è diventato conduttore di Cake Star insieme a Katia Follesa e di Fuori Menù su Food Network Italia. Ha scritto due libri di ricette in America, "Dolce Italia" e "A Taste of Italy". E ha scritto anche la sua autobiografia "Nella vita tutto è possibile". Oltre a Bake Off conduce anche Tarabaralla - Finché c'è dolce c'è speranza, un nuovo programma in cui in ogni puntata sfida un influencer per vedere come se la cava in pasticceria.