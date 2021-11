Liliana Segre: «Ci sono negazionisti del Covid come per la Shoah»

«Ci sono negazionisti del Covid come per la Shoah», sono queste le parole dette da Liliana Segre: «Negli anni, io sono così vecchia adesso, non ho la sensazione di avere sbagliato a stare zitta tanto tempo perché le orecchie non erano aperte per certi discorsi e non si sono aperte mai. Altrimenti come ti spiegheresti che tuttora ci sono i negazionisti della Shoah, con i campi da visitare, le testimonianze e gli storici». Così la senatrice a vita nel corso della presentazione del libro della giornalista Myrta Merlino, 'Donne che sfidano la tempesta'.

«Non mi piacciono i paragoni - ha detto ancora Liliana Segre -, ma così come oggi ci sono quelli che negano che ci sia un nemico invisibile. Chi non vuole ascoltare non ascolta».