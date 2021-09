Ordine al Merito della Germania a Liliana Segre, il presidente Casellati: «Grazie a lei lottiamo contro l'indifferenza»

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha aperto oggi, a Palazzo Giustiniani, la cerimonia per la consegna dell‘Ordine al merito della Repubblica federale di Germania alla senatrice Segre. «Sopravvissuta alla marcia della morte, Liliana Segre ha continuato a camminare, passo dopo passo, una lunga marcia per la vita per trasformare l’orrore e la sopraffazione in memoria e condivisione - ha detto il presidente Casellati - La sua marcia ci ha aiutato a togliere il velo su pagine di storia inenarrabili, a confrontarci con il volto disumano dell’umanità, a costruire consapevolezza per contrastarne il principale alleato: l’indifferenza».