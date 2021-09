Liliana Segre: "Sento il peso della mia età, mi sono fatta tante domande, senza trovare risposte"

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021 "In questo momento sento tutto il peso della mia età, come quando al cinema si vede la carrellata di bisonti e non si sa dove vanno. Poi il film finisce e dei bisonti non si sa più niente. Mi sono posta tante volte milioni di domande a cui non ho trovato risposta", così Liliana Segre in occasione della consegna dell'Onorificenza di Grand'ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania alla senatrice a Vita. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev