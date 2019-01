Costanza Caracciolo allatta la figlia Stella: «È meraviglioso... e molto comodo»

“Ho deciso di allattarla al seno è un’esperienza meravigliosa e poi vogliamo parlare della comodità…”, Costanza Caracciolo da poco diventata mamma della primogenita Stella, nata dalla sua relazione con l’ex calciatore Christian Vieri parla della sua esperienza con la piccola.

Costanza ha deciso di allattarla al seno, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”: “Avere sempre la tetta pronta è impagabile rispetto a mettere a riscaldare il biberon – ha spiegato alla rivista - Scherzi a parte: allattare al seno è una cosa importante, ho questa fortuna che tante mie amiche mamme non hanno potuto avere a causa di problemi o dolori. Io mi sento molto fortunata e fino a quando potrò allatterò lo farò”.Al suo fianco Bobo Vieri, che definisce un “papà magnifico”: “Ci conosciamo da un sacco di tempo ma dieci anni fa non avrei mai immaginato di diventare la sua compagnia e madre di sua figlia. E probabilmente neanche lui… non è stato un colpo di fulmine, ma il rapporto si è evoluto in modo inaspettato e naturale: quasi non ce ne siamo resi conto. E’ una persona stupenda: di una bontà estrema e simpaticissimo. E’ proprio l’uomo ideale”.

