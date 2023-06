Costanza Caracciolo: «Ho la diastasi addominale, impossibile buttare giù la pancia. Basta ai commenti morbosi sul peso di una donna»

Costanza Caracciolo compagna di Bobo Vieri e mamma di Stella e Isabel replica agli haters sulla rivista Ok. «Dopo la nascita delle mie figlie, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l'aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso».

Costanza Caracciolo, età, vita privata, aborto, figli e matrimonio segreto: cosa fa oggi la moglie di Bobo Vieri? L'ex velina ospite a Verissimo

Costanza Caracciolo e la diastasi addominale

Mamma di due bambine l'ex velina bionda ora 33enne spiega come è cambiato il suo corpo dopo le gravidanze: «Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale».

Costanza Caracciolo, prima foto in bikini dopo il parto. Le fan apprezzano: «Ci fai sentire meno inadeguate»

E da questo nasce la voglia di mettere a tacere le cattiverie dei leoni da tastiera: «La diastasi può creare un disagio interiore.