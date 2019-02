Clizia Incorvaia, è tornato l'amore con Francesco Sarcina: «Ora vorrei un altro figlio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clizia Incorvaia, showgirl, influencer e moglie di Francesco Sarcina, è una donna che non rinuncia alla spontaneità. Anche a costo di fare qualche gaffes.Provate a immaginare l’espressione dello staff della boutique Les Copains di Milano quando la nostra, tra le special guest dell’evento, è entrata nello store sede della presentazione della collezione autunno inverno 2019/20 vestita in total… L.B.!Questo episodio surreale, nella nostra video intervista, non lo vedrete. Ma lo ammettiamo: è uno dei motivi per cui Clizia ci sta simpatica. Non è una questione di mera chimica. Il fatto è che la Incorvaia è ancora autentica in un mondo (quello dello spettacolo e della moda) in cui imperano finzione e diplomazia.Con lei abbiamo parlato di moda, ma anche d'amore. Già, perché a novembre la bionda fanciulla siciliana, mamma di Nina (4 anni ad agosto), aveva annunciato la fine del suo matrimonio con il leader delle Vibrazioni via social, con un post che pareva non lasciare speranze all' (ex) amato bene: «Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica! Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia». Lui, ai tempi, non aveva replicato. La rinascita del loro amore, invece, è stata annunciata all’unisono: «Ricominciare per scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo presente! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza è il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio». E al Messaggero.it Clizia Incorvaia, oggi di nuovo in pace con Francesco, annuncia l’intenzione di regalare un fratellino a Nina.