Claudio Santamaria e Francesca Barra, è nata la figlia: «Innamorati». Ecco il particolare nome scelto dai neogenitori

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: «Innamorati». Con questo post l'attore annuncia la nascita della bambina. La piccola si chiama Atena, come la dea della sapienza, delle arti e delle strategie belliche. La giornalista e l'attore avevano rivelato a Silvia Toffanin in una puntata di verissimo di essere in dolce attesa quando francesca era al quinto mese di gravidanza. La coppia è sempre stata molto riservata e i primi a mostrare le foto della Barra con una "pancina" sospetta furono i fotografi del settimanale Chi attraverso la pubblicazione di scatti dei due in barca, mentre l'attore baciava teneramente il pancione della donna.

Claudio e Francesca qualche settimana fa poi sono stati ospiti del salotto di Verissimo e avevano rivelato di aspettare una bambina, ma nulla di più. Sul nome non si erano lasciati sfuggire nulla se non che avrebbe avuto a che fare con la mitologia. Ed ecco oggi svelato anche il nome: la figlia di Claudio Santamria e Francesca Barra si chiama Atena.

Il post

Entrambi i genitori pochi minuti fa sui rispettivi profili instagram hanno postato una dolce foto in cui tutti e tre si tengono per mano, a cornice una semplice frase ma piena di significato: «È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati». Auguri ai neogenitori