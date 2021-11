Francesca Barra, l'aborto e la seconda gravidanza: «Un mese in ospedale»

«L’aborto era un dolore che proprio non avevamo contemplato. Le mie tre gravidanze precedenti erano state serene. Quando ho capito tutto io sono entrata in un buco nero, ti accorgi di essere vulnerabile, fragile, e che non esiste un termometro sul dolore», così Francesca Barra, ospite di Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin, racconta la sua brutta esperienza, ricordando anche di aver vissuto il primo mese in ospedale. Ricordi duri, faticosi, che però vengono spazzati via dalla gioia che la giornalista e moglie di Claudio Santamaria sta vivendo.

Francesca torna, gioiosa, a parlare della sua nuova gravidanza, già annunciata questa estate assieme a suo marito. Dopo aver avuto tre figli dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, la giornalista lucana aveva perso il bimbo che portava in grembo nel 2019 a seguito di un aborto: un dramma che lei e l’attore capitolino hanno fatto fatica a superare e che, come testimonia la gioia per l’annuncio del nuovo pancino, li ha segnati.

Francesca Barra e Marcello Molfino, le accuse degli haters

Della Barra e Molfino non si hanno tantissime informazioni, ma si sa che sono stati legati insieme per diversi anni. La loro storia infatti è andata avanti addirittura dal 2005 fino al 2016 e dal loro amore sono nati ben quattro figli. Insieme a Molfino la donna ha infatti messo al mondo Renato, Emma, Angelica e Greta, i loro amori più grandi. Ad un anno dalla fine del rapporto con il marito è avvenuta a quanto pare la storia d’amore con il noto attore Claudio Santamaria. A quanto pare però i due già si conoscevano quando erano adolescenti, poiché passavano le estati nello stesso luogo, a Policoro.

Fra di loro però c’era sempre stata solo una blanda amicizia, e nessuno dei poteva mai pensare che sarebbero poi finiti insieme. Da quando è stata resa nota la sua storia con Santamaria, la Barra ha iniziato a ricevere messaggi da parte di haters che l’hanno criticata duramente. Le accuse nei confronti della donna riguardavano in particolare la causa della fine del suo matrimonio precedente con Molfino, che molti hanno ipotizzato fosse dovuto alla conoscenza con Santamaria.