Francesca Barra è incinta, aspetta un figlio da Claudio Santamaria: «Ora sì che c'è la pancina!»

Martedì 31 Agosto 2021, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 18:24

Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un bambino. La coppia, paparazzata in piscina a Pantelleria dal settimanale Chi, è uscita allo scoperto. La giornalista, al quinto mese di gravidanza, ha commentato su Instagram così: «Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina».

In allegato, una sua foto di profilo con pancione in bella vista. Francesca Barra ha aggiunto: «Sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità». La giornalista, sposata dal 2017 con Santamaria, ha già tre figli da un precedente matrimonio. L'attore, a sua volta, ha avuto una famiglia dalla precedente relazione. Per la coppia si tratta del primo bambino, dopo il doloroso aborto del 2019.