Cinema, l'attore Michael Caine si ritira: «Sono in pensione»

Sabato 14 Ottobre 2023, 14:46

L'attore inglese Michael Caine, 90 anni, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla recitazione dopo aver completato il suo ultimo film, "The Great Escaper", accanto a Glenda Jackson. Il film narra una storia vera legata al 70° anniversario dello sbarco in Normandia, seguendo il veterano del D-Day Bernard che fugge dalla casa di riposo per commemorare i compagni caduti. Caine ha detto di aver raggiunto il top nella sua carriera e che non desidera cercare ulteriori conferme. Le recensioni per la sua ultima performance sono state estremamente positive, elogiando la sua interpretazione burbera e toccante. Caine ha scherzato sul fatto che le uniche parti che potrebbe ottenere ora sarebbero per uomini di 90 anni o forse 85, ma che non sarebbero ruoli principali. L'attore presenterà inoltre un romanzo thriller intitolato 'Deadly Game' il prossimo mese. Infine, a proposito della vecchiaia, Caine ha dichiarato di apprezzare ogni momento, nonostante i suoi 90 anni.